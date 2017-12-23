Александр Бречалов назначении Александра Свинина первым зампредом правительства Удмуртии

Опубликована: 22 Декабря 2017 г. 16:37

Фото: журнал "Свое дело"

Глава Удмуртии Александр Бречалов назначении Александра Свинина первым заместителем председателя правительства республики. Указ от 21 декабря уже опубликован.

Свинин на протяжении трех месяцев уже исполнял обязанности первого вице-премьера. Теперь  он избавился от приставки «и.о.».

Наша справка: Александр Александрович Свинин

Родился 4 января 1988 года в Сыктывкаре. 

Окончил СПбГЭУ по специальности «управление трудовы
ми и социальными процессами, магистратуру Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ по специальности «государственное управление», курс в бизнес-школе «Сколково». Карьеру начинал на Ленинградском оптико-механическом объединении в отделе управления персоналом. 

  • 2007-2009 гг. — ассистент, консультант компании Kelly Services.
  • 2010-2011 гг. — консультант компании АНКОР. 
  • В 2012 г. основал компанию Smart Start, которая помогает молодым специалистам найти работу через социальные сети. 
  • В 2012 г. — избран членом правления организации «Опора России». 
  • С 2015 г. — помощник секретаря Общественной палаты РФ. 
  • 2015–2016 гг. — руководитель проекта «Перспектива» Общественной палаты РФ. 
  • 2016-2017 гг. — генеральный директор Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских 
    территориях «Перспектива». 
  • Апрель-сентябрь 2017 г. — советник врио главы Удмуртии. 
  • Сентябрь-декабрь 2017 г. — и.о. первого заместителя правительства Удмуртии. 
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