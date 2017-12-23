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Александр Бречалов назначении Александра Свинина первым зампредом правительства Удмуртии
Опубликована: 22 Декабря 2017 г. 16:37
Глава Удмуртии Александр Бречалов назначении Александра Свинина первым заместителем председателя правительства республики. Указ от 21 декабря уже опубликован.
Свинин на протяжении трех месяцев уже исполнял обязанности первого вице-премьера. Теперь он избавился от приставки «и.о.».
Наша справка: Александр Александрович Свининми и социальными процессами, магистратуру Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ по специальности «государственное управление», курс в бизнес-школе «Сколково». Карьеру начинал на Ленинградском оптико-механическом объединении в отделе управления персоналом.
Родился 4 января 1988 года в Сыктывкаре.
Окончил СПбГЭУ по специальности «управление трудовы
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