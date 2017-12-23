При получении взятки задержана замначальника райотдела судебных приставов Ижевска

Опубликована: 22 Декабря 2017 г. 16:22

Сотрудница республиканского управления Службы судебных приставов — замначальника районного отдела Ижевска задержана при получении 20 тыс рублей взятки. 

1 декабря женщине через посредников передали 20 000 рублей "аванса" взятки размером в 40 000 рублей. Задержанная могла отменить запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества.

Возбуждено уголовное дело. Женщина отстранена от замещаемой должности и будет уволена в связи с утратой доверия.

В УФССП России по Удмуртской Республике также сообщают, что в 2017 году сотрудники сообщили о 12 предложениях взятки. Расследуется одно уголовное уголовное дело по ст. 291 УК РФ «Дача взятки».



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