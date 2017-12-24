План продления улицы 10 лет Октября в Ижевске скорректируют

Опубликована: 22 Декабря 2017 г. 17:46





В первом квартале 2018 года планируется начать корректировку проекта планировки и межевания территории и разработку проектно-сметной документации. Сроки теперь будут зависеть только от финансирования.Улицы 10 лет Октября планируют продлить от Пушкинской до Песочной. Магистраль соединит район Автозавода с городком Металлургов. Еще декабре 2014 года Денис Агашин, бывший сити-менеджер Ижевска, сообщил, что проект готов и находится на рассмотрении республиканских властей. Улица должна была стать длиннее на 2 320 метров и иметь по три полосы в каждую сторону, а через речку Подборенку планировали построить 100-метровый мост шириной 40,5 метров.