В Сарапуле переселили жителей аварийных домов Симонихи

Опубликована: Сегодня 16:39





Глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в приёмке в эксплуатацию 16 квартир в Сарапул, сданных по новому муниципальному проекту по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, сообщает Сарапул.net.

Жители 7 аварийных домов переехали на новое место, в том числе из 6 домов из посёлка Симониха (14 семей или 30 человек, из них 2 несовершеннолетних детей), а также из аварийных домов Сарапула.

В многоквартирном доме по адресу ул. Гончарова, 63. Всего спроектировано 16 квартир – 5 трёхкомнатных, 7 двухкомнатных и 4 однокомнатных общей площадью 614 кв.м.. Списки будущих новосёлов формировались открыто, решением общественной комиссии, созданной в городе Сарапуле специально для отбора домов для переселения граждан из общего количества всех домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

О ситуации в Симонихе Президенту России Владимиру Путину рассказал журналист, член ОНФ из Удмуртии Алексей Серебренников на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге в начале апреля. Он попросил Главу государства рассмотреть вопрос о продления действия федеральной программы.

В Сарапуле с целью решения вопроса по переселению граждан Администрация города в сжатые сроки внесла изменения в нормативно-правовую базу и разработала необходимую документацию, определяющую критерии отбора аварийных домов из общего количества и способы переселения граждан. Муниципалитет перевел нежилые помещения в жилой фонд после реконструкции, а также в ходе общественных обсуждений гражданами был определён список семей, кто переедет в новые квартиры.

На реализацию первого муниципального проекта по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья было направлено более 12 миллионов из республиканского бюджета и почти 358 тысяч – из бюджета города Сарапула.

Александр Бречалов подчеркнул, что в продолжение федеральной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, инициированной Президентом России Владимиром Путиным, республика намерена продолжать реализовывать подобные программы, и такие возможности есть уже в Глазове, в Игринском и Кизнерском районах.

Справка:

Масштабный проект по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, аналогов которому нет ни в одной стране мира, инициировал Президент России Владимир Путин. В 2017 году данная программа завершилась. Всего в Российской Федерации с 2008 по 2017 гг. расселено 15 546,95 тыс.кв.м. Новое жилье получили 1 011,94 тысяч человек.

В Удмуртской Республике также завершается адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, в рамках которой планируется расселение 683 многоквартирных домов с площадью жилых помещений 106,4 тыс. кв.м, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Общие параметры программы в Удмуртии:

- общая стоимость мероприятий – 3127 млн рублей (средства Фонда – 1 704 млн рублей, средства УР – 1 301 млн рублей, внебюджетные средства – 122 млн рублей);

- количество жилых помещений – 3210;

- количество планируемых к переселению жителей – 8593 человек.