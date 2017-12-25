В ижевской школе № 100 установили "добрый ящик" для пожертвований

Опубликована: Сегодня 10:15

В школе №100 в Ижевске появился ящик, куда можно пожертвовать вещи для интернатов и детдомов.

В Ижевске намерены устанавливать в городе «добрые ящики» для сбора вещей для нуждающихся, рассказал на странице в соцсети председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин.

Один из таких ящиков - четвёртый по счёту - установили на прошлой неделе в школе №100. «Познакомился с одним из инициаторов проекта. Вместе с Данилом и директором школы мы рассказали школьникам об этой инициативе и установили добрый ящик.» - рассказал О. Гарин.

По словам организаторов акции, ящики наполняются постоянно. Дети приносят не только свои вещи, но и подарки, и игрушки. 



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