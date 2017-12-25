Чемпионом Удмуртии по городошному спорту стал глазовчанин

Опубликована: Сегодня 11:02





В Киясово состоялся зимний лично-командный Чемпионат Удмуртии по городошному спорту в крытых помещениях.

Чемпионом стал мастер спорта, 2-х кратный Чемпион России глазовчанин Владимир Чуприков. На втором месте расположился Самохвалов Геннадий (г. Камбарка). Бронзовым призером впервые стал глазовчанин Алексей Пряженников.

Чемпионом стала команда города Глазова (В. Чуприков, А. Пряженников, В. Терешин), команда Камбарки заняла второе место, бронза досталась команде с. Якшур-Бодьи.







