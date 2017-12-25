Чемпионом Удмуртии по городошному спорту стал глазовчанин

Опубликована: Сегодня 11:02

В Киясово состоялся зимний лично-командный Чемпионат Удмуртии по городошному спорту в крытых помещениях. 

Чемпионом стал мастер спорта, 2-х кратный Чемпион России глазовчанин Владимир Чуприков. На втором месте расположился Самохвалов Геннадий (г. Камбарка). Бронзовым призером впервые стал глазовчанин Алексей Пряженников.

Чемпионом стала команда города Глазова (В. Чуприков, А. Пряженников, В. Терешин), команда Камбарки заняла второе место, бронза досталась команде с. Якшур-Бодьи. 





Загрузка...
Теги
дети СКП полиция ЖКХ промышленность Александр Волков Удмуртия ремонт преступление спортсмен вода религия погода мода строительство инвалид ГИБДД фестиваль рейтинг Воткинск суд Интернет музыка траур ГЖД видео дороги армия СМИ Сарапул самолет пожар правительство образование туризм Игра пенсия алкоголь телевидение транспорт зоопарк школа Глазов технологии Госсовет УР Ижевск депутат свадьба Ижавто бизнес розыск физкультура выставка безопасность США ИжГТУ штраф семья ДТП здоровье праздник молодежь занятость творчество убийство медицина Ува кино природа наркотики Голливуд финансы звезда конкурс МВД выборы торговля оружие терроризм футбол бюджет прокуратура долг МЧС Владимир Путин банк Можга ветеран пристав Москва Украина Малая Пурга животные Дмитрий Медведев лес хоккей Новый год/Рождество Россия Балезино Завьялово
Все теги
Яндекс.Погода