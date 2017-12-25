Свыше 750 человек вышли на старт лыжного марафона имени Галины Кулаковой в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:47





Международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой принял Ижевск. На старт дистанций от 2 до 50 километров вышли более 750 спортсменов из Татарстана, Башкирии, Свердловской области, Пермского Края, Москвы и Петербурга в возрасте от 8 до 70 лет.

Во время церемонии открытия 4-х кратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова отметила — рада видеть столько поклонников лыжного спорта. Участие в марафоне приняли и сильнейшие гонщики Удмуртии: Дмитрий Япаров, Константин Главастких, Александр Уткин и другие.

Глава Удмуртии вручил Галине Алексеевне символический стартовый номер 0001. Галина Кулакова — это бренд Удмуртии, подчеркнул Александр Бречалов.

Сам руководитель региона пробежал 10 километров. Именитые спортсмены Тамара Тихонова и Иван Черезов так же приняли участие в стартах. Каждый участник получил памятную медаль марафона. Гостей спортивного праздника угощали горячим чаем и гречневой кашей с мясом.

