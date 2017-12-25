Главную городскую елку открыли на Центральной площади Ижевска

Опубликована: Сегодня 12:25

Фото: Фейсбук.

Главную елку Удмуртии и Ижевска открыли на Центральной площади в столице республики. Был дан старт праздничным мероприятиям, которые будут проходить в новогодние праздники в столице Удмуртии.

На Центральной площади установлены декорации с персонажами из советских мультфильмов, световые конструкции «Подарок», «Шар», «Снеговик», деревянные горки. Здесь будет расположена резиденция Деда Мороза, Луна-парк с аттракционами. Сейчас открыт термальный каток и белая башня в снежном парке «Сказбург».

Ильдар Бикбулатов, первый заместитель главы Ижевска поздравил с этим событием горожан:«Ижевск готовится к встрече Нового года, но и в уходящем году очень многое было сделано для развития города, его экономики, социальной инфраструктуры. Всё это проходило в конструктивном взаимодействии с республиканскими властями. Вместе с горожанами мы обсуждали работы по благоустройству придомовых территорий, общественных пространств. В результате удалось обустроить 67 дворов и бульвар Гоголя. И эта работа будет продолжена.»

Полностью городок будет готов к 30 декабря.


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