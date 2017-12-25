Соратник Навального рассказал о провале кампании по выдвижению политика кандидатом в президента России

Опубликована: Сегодня 13:15

Затеянная Алексеем Навальным кампания по сбору подписей с целью выдвинуть оппозиционного политика в кандидаты президентских выборов оказалась провальной. Об этом сообщил бывший сотрудник штаба политика Виталий Серуканов в своем видео, которое распространяется на Youtube.

Отчитаться перед спонсорами придется в любом случае и поэтому в спешном порядке изобретаются схемы, которые позволили бы объяснить неудачи форс-мажором, разгоном митингов и репрессиями со стороны "кровавого режима". Пока Алексей Навальный и сам отлично справлялся, объявляя агентами Кремля любого, кто как Серуканов откровенно говорит об ошибках избирательной компании и лжи, которой пытаются прикрыть провал подписной кампании. 

Заместитель руководителя московского "избирательного штаба" Виталий Серуканов, всего лишь заявил о срыве кампании по сбору и верификации подписей граждан. По его словам, это сделано чтобы замаскировать неудачу: из 300 тысяч необходимых для регистрации подписей сейчас якобы не собраны 250 тысяч. В самой Москве за три месяца собраны всего лишь 14 тысяч. Он утверждает, что сверка подписей в регионах провалена, а значит отсутствует статистика, на публикации которой настаивают жертвователи денежных средств. Серуканов же оказался в списке "предателей" Навального, якобы купленных Кремлём. Интересно, что собрать необходимо 250 тысяч подписей, а 24 декабря в 20 городах активисты попытались собрать по 500 подписей, то есть всего 10 тысяч. Однако 10 тысяч подписей - это в 25 раз меньше необходимого количества. Даже в этом проявляется несостоятельность компании по выдвижению Навального в кандидаты. 

В итоге руководством "предвыборного штаба" Навального было решено провести несанкционированные мероприятия. Расчет был простой: участников задерживали полицейские, многих могли отправить в СИЗО для отбывания административного ареста. Такая тактика до недавнего времени прокатывала, особенно в столицах. Но преследований не было. Практически повсеместно, где собирались активисты, полиция вела себя корректно, отказавшись от массовых задержаний. Митинги никто не разгонял.

Более того, в Москве даже была согласована площадка. Вот только оппозиционеры в очередной раз ввели в заблуждение доверявших им людей. Они звали москвичей на проспект Сахарова, который согласовал Дмитрием Гудковым с мэрией столицы. Но от этого потребовал отказаться глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, сообщает "Московский комсомолец". Это предложение поддержал Алексей Навальный. Яшин позвал людей в Лермонтовский сквер, куда помещается не более тысячи человек. В итоге многие просто отказались от идеи посещения несанкционированного сборища.

Еще одной аферой стала так называемая кампания по выдвижению Навального кандидатом в президенты. На собраниях инициативных групп провели процедуру выдвижения, хотя руководитель Центризбиркома Элла Панфилова неоднократно рассказывала, что Навальный, будучи осужденным не будет зарегистрирован в качестве кандидата. Это обстоятельство лишь подтверждает тот факт, что члены инициативных групп действовали вопреки закону. По нему нельзя выдвинуть в кандидаты человека с непогашенной судимостью.

Сам Алексей Навальный заявил в социальных сетях, что он уже является официальным кандидатом. И снова соврал. Официальным кандидатом человек становится только после регистрации в Центризбиркоме и никак иначе. Навальный же ведет себя как провокатор и можно уверенно говорить о том, что с приближением выборов провокаций со стороны неудачников будет все больше.



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