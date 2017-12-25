Глава Удмуртии Александр Бречалов потребовал построить новый аэропорт в Ижевске

Опубликована: Сегодня 14:28





Минтранс России может передать в собственность Удмуртии взлетно-посадочной полосы аэропорта Ижевск.

Сегодня, 25 декабря, в ходе доклада на внеочередной сессии Госсовета заявил глава республики Александр Бречалов рассказал: «Мы достигли принципиальной договоренности с министром транспорта России Максимом Соколовым — в случае, если мы найдем достойного концессионера, партнера, нам передадут в собственность взлетно-посадочную полосу»

Неудовлетворительное состояние ВПП ижевского аэропорта затрудняет развитие воздушного транспорта в регионе. Удмуртия не успела попасть в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России до 2020 года».

Напомним, что на прошлой неделе Александр Бречалов заявил о том, что к 2021 году в Удмуртии должен появиться новый аэропорт с отремонтированной взлетно-посадочной полосой, сообщает ИА «Удмуртия».

Новое здание аэровокзала Ижевска может появиться вместо недоостроенного международного терминала, законсервированного в 1996 году.