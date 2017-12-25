Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева оставили под арестом

Опубликована: Сегодня 15:10

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, обвиняемый в получении взятки, останется под домашним арестом еще на три месяца — до 4 апреля 2018 года, пишет ИА "Удмуртия" со ссылкой на «Интерфакс»

Ходатайство следствия сегодня, 25 декабря, удовлетворил Басманный суд Москвы. Следственные действия по данному уголовному делу завершаются. Сам Александр Соловьев и его адвокат против удовлетворения ходатайства не возражали

Напомним, что бывшего руководителя региона обвиняют в получении взятки в размере более 140 миллионов рублей. Александра Соловьева 4 апреля 2017 года, в тот же день его поместили в СИЗО. Поскольку он активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания, изобличающие других участников преступлений и 7 августа следствие ходатайствовало о переводе экс-главы Удмуртии из СИЗО под домашний арест. Суд ходатайство удовлетворил. 



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