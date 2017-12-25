В Удмуртии в 2017 году пропали без вести 93 человека

Опубликована: Сегодня 15:59

За 11 месяцев 2017 года на территории республики органами внутренних дел разыскивалось 491 гражданин пропавший без вести (11 месяцев 2016 года – 509 лиц. То есть количество пропавших уменьшилось на 3,5 %). 93 лица пропало без вести и объявлено в розыск в текущем году.

Полиция установила местонахождение 99 пропавших без вести (в 2016 году – 110), розыск 392 пропавших без вести лиц продолжается.

Эффективность розыска повышается при своевременной подачи заявления в полицию родственниками пропавшего. 21.12.2017 в органы полиции обратилась жительница Завьяловского района Удмуртской Республики с заявлением об исчезновении 13-летней дочери. Уже через несколько часов девочка была обнаружена и передана родителям.

Розыску без вести пропавших находится на постоянном контроле прокуратуры Удмуртской Республики. 



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