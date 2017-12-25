20 лет за решеткой присудили убийце учительницы в Удмуртиии

Опубликована: Сегодня 16:38

56-летнего жителя Сюмсинского района Удмуртской Республики осудили за убийств, разбой и поджог.

Суд согласился с доводами следствия, которое доказало что с 19 на 20 января 2017 года обвиняемый, в дом потерпевшей- учительницы Гурьинской общеобразовательной школы. Там он нашел деньги, но Рылов был застигнут не месте потерпевшей, которая попыталась вызвать полицию. Злодей ударил ее ножом в шею, после чего потерпевшая скончалась. Пытаясь скрыть убийство обвиняемый поджег диван. Пожар полностью уничтожил дом убитой.

На следующий день подозреваемый был задержан в ходе проведения следственных мероприятий. В ходе задержания, злоумышленник пытался отбиться ножом от полицейского, причинив телесные повреждения.

С учетом позиции государственного обвинителя, настаивавшем на суровом наказании, суд приговорил убийцу к 20 годам в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.



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