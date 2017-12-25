Разбойник в Ижевске сел на 8,5 лет после похищения 600 тысяч рублей

Опубликована: Сегодня 17:26

Суд приговорил 36-летний жителя Ижевска к 8,5 годам лишения свободы несколько разбоев, в ходе которых он похитил более 600 тыс.рублей.

СУСАНИН со ссылкой на  Пресс-служба Первомайского суда Ижевска сообщает, что мужчина напал на сотрудников трех банков и цветочного магазина,.

Во время нападений Айдаров использовал предметы, которые он использовал как оружие. Подсудимого признали виновным в совершении четырех разбоев по статье 162 Уголовного кодекса РФ.
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