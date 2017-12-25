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Разбойник в Ижевске сел на 8,5 лет после похищения 600 тысяч рублей
Опубликована: Сегодня 17:26 Суд приговорил 36-летний жителя Ижевска к 8,5 годам лишения свободы несколько разбоев, в ходе которых он похитил более 600 тыс.рублей.
СУСАНИН со ссылкой на Пресс-служба Первомайского суда Ижевска сообщает, что мужчина напал на сотрудников трех банков и цветочного магазина,.
Во время нападений Айдаров использовал предметы, которые он использовал как оружие. Подсудимого признали виновным в совершении четырех разбоев по статье 162 Уголовного кодекса РФ.
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