Председатель Совета ветеранов ОВД Удмуртской Республики Герман Санников отметил 85-летие

Опубликована: Сегодня 08:43

85-летний юбилей отметил Председатель Совета ветеранов ОВД Удмуртской Республики Герман Санников. Юбиляра поздравило руководство республиканского МВД, Городской Думы, Общественной палаты УР, общественных организаций республики, а также ветераны ведомства, коллеги и друзья.

Заслуженный работник МВД СССР, Заслуженный  работник правоохранительных органов Удмуртской Республики, почетный ветеран МВД по УР, награжден Орденом Красной Звезды, Советник министра внутренних дел по Удмуртской Республике по работе с ветеранами Герман Сергеевич Санников отметил свой 85-летний юбилей. 

Герман Сергеевич Санников родился 25 декабря 1932 года в г.Воткинске. В органы внутренних дел он пришел в 1955 году курсантом Горьковской специальной школы милиции. После её окончания в 1957 году был направлен старшим оперуполномоченным в Кизнерский РОВД, а уже в 1958 году его назначили начальником Игринского райотдела, где он проработал более трёх лет. Как одного из опытных руководителей в 1961 году его назначили заместителем начальника горотдела милиции г. Ижевска, через год - начальником Октябрьского РОВД.

В 1962 году он заочно окончил Московскую высшую школу МВД СССР. Через два года его назначили заместителем начальника отдела уголовного розыска МВД  Удмуртской Республики, а в 1966 году - начальником отдела уголовного розыска. С 1971 по 1985 год проходил службу в  должности заместителя министра по оперативной работе.

Герман Санников воспитал много сыщиков. Лично принимал участие в раскрытии почти всех преступлений, получивших большой общественный резонанс. И теперь полковник с почти 40-летним стажем службы, пользуется безграничным авторитетом среди нескольких поколений сотрудников и руководителей. 

В настоящее время Герман Сергеевич является председателем Совета ветеранов ОВД и ВВ Удмуртии. Увековечивание памяти сотрудников МВД - участников Великой Отечественной войны, а также сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, - одно из наиболее важных направлений деятельности Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Удмуртской Республики. Так, за последние несколько лет в городах и населенных пунктах Удмуртии по инициативе Совета ветеранов республиканского МВД установлено 11 памятников сотрудникам МВД России – участникам Великой Отечественной войны. На фасадах административных зданий       ОВД, а также учебных заведений республики открыто 75 мемориальных досок участникам Великой Отечественной войны, а также сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей. В их честь названа 21 улица городов и населенных пунктов Удмуртии.



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