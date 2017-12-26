Новые пособия будут выплачиваться первому и третьему ребенку в семьях в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 09:35

С 1 января 2018 года 5,5 тысяч детей в Удмуртии будут получать социальную выплату. Для семей, где появился первый ребенок выплата составит 8 964 рубля, то есть составит размер прожиточного минимума ребенка в регионе за второй квартал 2017 года. 

Слова главы региона Александра Бречалова приводит ИА «Удмуртия»: "Выплата будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе."

Александр Бречалов, зачитав доклад о положении в Удмуртии сообщил, что ради повышения рождаемости в республике появится еще один вид социальных выплат. Теперь ежемесячно семьям, в которых после 31 декабря 2017 года родится третий или последующий ребенок до достижения ребенком им трех лет будет выплачиваться прожиточный минимум детей в Удмуртии. 


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