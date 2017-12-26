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Пенсионер осужден за надругательство над правнучкой
Опубликована: Сегодня 10:28 В Ижевске пенсионер надругался над 5-летней девочкой.
После совершения преступления у мужчины случилось психическое расстройство, сообщает СУСАНИН со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Удмуртской Республики. Родители оставляли девочку с прадедушкой, чтобы он за ней присматривал. За это время пенсионер дважды совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Родители застали мужчину за совершением второго преступления. Суд квалифицировал преступление по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). У мужчины наступило психическое расстройство, он направлен на лечение в психиатрический стационар.