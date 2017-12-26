В уцелевшие подъезды рухнувшего дома в Ижевске начнут заселять жильцов

Опубликована: Сегодня 11:19

Заселять людей в поврежденный взрывом дом на улице Удмуртской в Ижевске начнут со среды, 27 декабря, написал в соцсети Вконтакте глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Информагентство Сусанин приводит слова Бречалова: «Вчера лично проверил ход работ по укреплению стен 4 и 6 подъездов. С 27 декабря начинаем заселение людей.»

Напомним, что в доме №261 по улице Удмуртской в Ижевске 9 ноября прогремел взрыв газа. Обрушилась часть подъезда №5, погибло семь человек. На днях специалисты АО «НИЦ «Строительство» завершили проверку технического состояния конструкций 1, 2 и 3 подъездов дома и признали их «работоспособными». 
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