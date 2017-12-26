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Заключенные юниоры порезали себя в Ижевской воспитательной колонии
Опубликована: Сегодня 13:27 В Ижевской воспитательной колонии 9 подростков порезали себя, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, сообщает СУСАНИН.
Традиционная для мест заключения акция прошла без жертв, говорится в сообщении: «Никто не госпитализирован, состояние удовлетворительное.»
В ситуации разбираются уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в Удмуртии. Проводится проверка.
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