Заключенные юниоры порезали себя в Ижевской воспитательной колонии

Опубликована: Сегодня 13:27

В Ижевской воспитательной колонии 9 подростков порезали себя, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, сообщает СУСАНИН.

Традиционная для мест заключения акция прошла без жертв, говорится в сообщении: «Никто не госпитализирован, состояние удовлетворительное.»

В ситуации разбираются уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в Удмуртии. Проводится проверка.
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