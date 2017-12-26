Заключенные юниоры порезали себя в Ижевской воспитательной колонии

Опубликована: Сегодня 13:27





Традиционная для мест заключения акция прошла без жертв, говорится в сообщении: «Никто не госпитализирован, состояние удовлетворительное.»В ситуации разбираются уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в Удмуртии. Проводится проверка.