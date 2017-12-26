В Удмуртии по программе переселения из аварийного жилья сдали последний дом

Опубликована: Сегодня 15:22





Глава Удмуртии Александр Бречалов посетил дома, построенные по программе переселения из аварийного жилья в Глазове.

Туда переселяются 24 семьи общей численностью 51 человек. Общая площадь квартир составляет 935,4 кв. м.

Два дома в Глазове не успели сдать в срок — федеральная программа по расселению завершилась 1 сентября 2017 года. В домах планировали сделать централизованное отопление, но затем выбрали вариант с поквартирным газовым теплоснабжением. Кроме того, сам подрядчик сорвал сроки сдачи объекта, потом ему предъявили претензии по качеству.

ИА «Удмуртия» пишет, что последний дом прошел госэкспертизу в середине ноября в Глазове и с 16 ноября там началось заселение. Ключи от последней незаселенной квартиры в этом доме жильцы получили 24 декабря.

Удмуртия полностью выполнила региональную адресную программу по переселению граждан из жилья, признанного аварийным до 2012 года. Но с тех пор сотни домов были признаны аварийными и теперь ожидают попадания в новую программу по переселению жильцов ветхого жилого фонда. Главы Глазова Олег Бекмеметьев считает, что необходимо расселить порядка 100 семей из 48 ветхих домов.