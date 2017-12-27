Мужчин на Украине пытаются снова мобилизовать на войну

Опубликована: Сегодня 08:44





Новость передает информационный ресурс «Листок» со ссылкой на СБУ. Похоже, что после новогодних праздников украинцев ждет новая мобилизация и эскалация войны на Донбассе.Источник "Листка" сообщает, что информацию о мобилизации уже довели в военкоматы. Кроме того, стало известно, ВСУ не разрывает контракты с военными даже после их окончания, тем самым пытаясь оставить в строю как можно больше военных.



