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Мужчин на Украине пытаются снова мобилизовать на войну
Опубликована: Сегодня 08:44 1 января на Украине вступает в силу вступает закон, по которому мужчины до 45 лет не смогут покинуть Украину, сообщает Info-sotka.
Новость передает информационный ресурс «Листок» со ссылкой на СБУ. Похоже, что после новогодних праздников украинцев ждет новая мобилизация и эскалация войны на Донбассе.
Источник "Листка" сообщает, что информацию о мобилизации уже довели в военкоматы. Кроме того, стало известно, ВСУ не разрывает контракты с военными даже после их окончания, тем самым пытаясь оставить в строю как можно больше военных.
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