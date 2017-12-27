В Удмуртии более 2 тысяч адресов, где процветает семейное насилие

Опубликована: Сегодня 09:41





В списке, который составляет прокуратура Удмуртии, уже более 2158 адресов, где проживают люди, склонные к бытовому насилию.

База адресов, где проживают люди, склонные к семейно-бытовому насилию, будет использоваться прокурорами для координации работы правоохранительных органов и муниципалитетов по профилактике нарушений. Сведения поступают из правоохранительных органов, администраций муниципальных образований, информации управляющих компаний и ТСЖ, а также учреждений здравоохранения и образования.

Кроме того, неблагополучные семьи с детьми обсуждаются на заседаниях межведомственных рабочих групп при прокурорах городов и районов. В текущем году на заседаниях групп обсуждены 736 лиц наиболее асоциального поведения.По результатам проверки Председателю Правительства Удмуртской Республики в ноябре 2017 года была направлена информация с предложениями по совершенствованию работы в данном направлении.Благодаря такой работе, за 11 месяцев 2017 года в Удмуртии наблюдается снижение числа преступлений, совершенных на бытовой почве на 37,2 % - с 2923 до 1837. Также на 23,7 % сократилась число бытовых убийств и на 19,3 % - количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.