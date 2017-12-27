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За многочисленные нарушения в Ижевске на 10 дней закрыли пекарню
Опубликована: Сегодня 11:47
В Ижевске суд на 10 суток закрыл пекарню на первом этаже жилого дома после проверки Роспотребнадзора, которую провели по жалобам граждан.Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и осмотр помещения предприятия показали превышение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственного помещения при работе теплового оборудования. Кроме того, в помещении пекарни не организовано проведение своевременной очистки вентиляционного оборудования от загрязнений.