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Впервые за четыре года в Удмуртии вырастет зарплата части бюджетников
Опубликована: Сегодня 10:44
В 2017 году в регионе приняты решения по повышению заработной платы педагогических работников образовательных организаций на 7% с 1 сентября, социальных работников – с 1 июля, медицинских работников от 11 до 34% с 1 октября и работников учреждений культуры на 26% с 1 июля.
При этом Росстат докладывает, что задолженность по заработной плате во всех отраслях экономики Удмуртии снизилась по сравнению с началом года с 27 до 16 миллионов рублей.
Среднемесячная заработная плата по итогам 2017 года она должна составить 28 тысяч 700 рублей. К октябрю 2017 года она выросла на 7 процентов в годовом исчислении, до 28 тысяч 280 рублей.
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