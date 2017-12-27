Впервые за четыре года в Удмуртии вырастет зарплата части бюджетников

Опубликована: Сегодня 10:44

В 2017 году в регионе приняты решения по повышению заработной платы педагогических работников образовательных организаций на 7% с 1 сентября, социальных работников – с 1 июля, медицинских работников от 11 до 34% с 1 октября и работников учреждений культуры на 26% с 1 июля. 

Такая задача стоит перед органами государственной власти республики согласно "майских указов" президента России Владимира Путина. Кроме того, что с 1 января 2018 года предусмотрена индексация на 4% заработной платы для так называемых «неуказных» категорий работников бюджетной сферы.

При этом Росстат докладывает, что задолженность по заработной плате во всех отраслях экономики Удмуртии снизилась по сравнению с началом года с 27 до 16 миллионов рублей. 

Среднемесячная заработная плата по итогам 2017 года она должна составить 28 тысяч 700 рублей. К октябрю 2017 года она выросла на 7 процентов в годовом исчислении, до 28 тысяч 280 рублей.  



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