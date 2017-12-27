Ранее судимая преступница ограбила 86-летнюю старушку в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:38

В с. Кечово Малопургинского района Удмуртии задержана подозреваемая в грабеж 86-летней пенсионерки. 

Ранее судимая 34-летняя жительница с. Кечево, односельчанка потерпевшей, будучи пьяной, пришла в дом пожилой женщины ,чтобы попросить денег в долг. Хозяйка дома достала из кармана несколько купюр и протянула гостье. Грабительница потребовала еще. После отказа, она повалила старушку на пол, и, применив силу украла оставшиеся 4000 рублей. 

Скрывшаяся с места преступления злоумышленница была «по горячим следам». Уголовное дело расследуется.



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