Ранее судимая преступница ограбила 86-летнюю старушку в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:38





В с. Кечово Малопургинского района Удмуртии задержана подозреваемая в грабеж 86-летней пенсионерки.

Ранее судимая 34-летняя жительница с. Кечево, односельчанка потерпевшей, будучи пьяной, пришла в дом пожилой женщины ,чтобы попросить денег в долг. Хозяйка дома достала из кармана несколько купюр и протянула гостье. Грабительница потребовала еще. После отказа, она повалила старушку на пол, и, применив силу украла оставшиеся 4000 рублей.

Скрывшаяся с места преступления злоумышленница была «по горячим следам». Уголовное дело расследуется.