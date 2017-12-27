Демонтаж рухнувшего подъезда в Ижевске завершат в январе 2018 года

Опубликована: Сегодня 15:44

В январе 2018 года завершится демонтаж пострадавшей при взрыве газа пятой секции дома в Ижевске, по ул. Удмуртской, 261

До 15 февраля предстоит провести работы по утеплению нового фасада, после чего будут проведены исследования и по итогам власти примут решение о возможности проживания в 4 и 6 секциях дома. Лишь после этого будет снят режим ЧС.

К настоящему моменту зону чрезвычайной ситуации уменьшили уже на 100 метров – 1, 2, 3 подъезды уже исключены из неё, 27 декабря началось заселение туда людей, сообщают "Известия Удмуртской республики".   
Загрузка...
Теги
полиция конкурс лес телевидение ГЖД здоровье звезда Сарапул физкультура долг Игра СМИ Ува Дмитрий Медведев Владимир Путин самолет правительство дети Москва туризм Малая Пурга МЧС кино выставка траур штраф образование ИжГТУ инвалид США музыка финансы депутат выборы Россия рейтинг Глазов Голливуд прокуратура армия Можга безопасность ветеран дороги суд Воткинск оружие Ижевск погода ЖКХ пристав фестиваль транспорт наркотики религия Интернет промышленность терроризм праздник банк хоккей бизнес творчество Ижавто футбол Завьялово спортсмен занятость технологии видео убийство алкоголь МВД пожар вода пенсия мода торговля природа СКП Удмуртия бюджет преступление розыск Новый год/Рождество медицина Александр Волков Балезино ремонт свадьба молодежь зоопарк Госсовет УР Украина ДТП строительство семья школа ГИБДД животные
Все теги
Яндекс.Погода