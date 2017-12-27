Демонтаж рухнувшего подъезда в Ижевске завершат в январе 2018 года

Опубликована: Сегодня 15:44





В январе 2018 года завершится демонтаж пострадавшей при взрыве газа пятой секции дома в Ижевске, по ул. Удмуртской, 261.

До 15 февраля предстоит провести работы по утеплению нового фасада, после чего будут проведены исследования и по итогам власти примут решение о возможности проживания в 4 и 6 секциях дома. Лишь после этого будет снят режим ЧС.