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Демонтаж рухнувшего подъезда в Ижевске завершат в январе 2018 года
Опубликована: Сегодня 15:44
В январе 2018 года завершится демонтаж пострадавшей при взрыве газа пятой секции дома в Ижевске, по ул. Удмуртской, 261.
До 15 февраля предстоит провести работы по утеплению нового фасада, после чего будут проведены исследования и по итогам власти примут решение о возможности проживания в 4 и 6 секциях дома. Лишь после этого будет снят режим ЧС.К настоящему моменту зону чрезвычайной ситуации уменьшили уже на 100 метров – 1, 2, 3 подъезды уже исключены из неё, 27 декабря началось заселение туда людей, сообщают "Известия Удмуртской республики".
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