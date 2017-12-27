LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross из Ижевска покорили рынок России

Опубликована: Сегодня 16:45





Большинстве достижений ВАЗа в уходящем 2017 году связаны с LADA Vesta и ее новыми модификациями - LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross.

Эти автомобили открыли новую нишу на российском рынке и позволили семейству Vesta в ноябре 2017 года стать самым в модельном ряду LADA, а также вторым по популярности на рынке России.

LADA Vesta стала продаваться в Германии и Венгрии. Кроме того ВАЗ вернулся на Кубу и в Иорданию. Всего в 2017 году автомобили LADA поставлялись в 27 стран.

Vesta победила в Ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» 2017, стала лауреатом в номинации «Малый класс».