За долг в 400 тысяч рублей приняли алиментщика с трапа самолета в Ижевске

Опубликована: Сегодня 17:05

Прилетевшего из Санкт-Петербурга в Ижевск мужчину в радостью стиснули в объятьях закона судебный пристав-исполнитель и полицейские. Уголовный розыск МВД России по Удмуртской Республике привлекли потому что обе бывшие супруги обратились в ведомства с заявлениями о розыске задолжавшего 400 тысяч рублей по алиментам.

Бывшая жена заявила, что мужчина не выходит на связь и не перечисляет денежные средства. Сам же должник заявил, что прилетел забрать ребенка на каникулы, причем по согласованию с экс-супругой.

Другая жена обратилась в полицию, утверждая, что дала ему взаймы значительную сумму денег, плюс она претендует на получение алиментов. В ответ на эту претензию мужчина заявил, что собирается провести ДНК экспертизу, так как сомневается, что ребенок его.

Пристав ограничил должника в праве управления транспортом и в праве выезда за пределы Российской Федерации и предупредил об уголовной ответственности.



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