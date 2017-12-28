Моногорода Удмуртии определят специализации для своих территорий опережающего развития

Опубликована: Сегодня 09:24

Власти Удмуртии намерены определить специализации для каждого из моногородов республики, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

Для Сарапула одной из специализаций станет туризм. Глазов и Воткинск поборются за статус территории для развития IT-сферы. Власти Удмуртии рассчитывают, что Глазов сможет получить статус ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) уже в первом квартале 2018 года, а Воткинск — до конца года.

Предприятия-резиденты ТОСЭР смогут воспользоваться налоговыми льготами. Так их освободят от уплаты налогов на имущество и землю. Федеральная часть налога на прибыль полностью обнуляется, а региональная часть не превысит 5% в течение первых пяти лет, в следующие пять лет — 10%. Будут  в 4,5 раза снизятся тарифы по страховым взносам - до 7,6%. 



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