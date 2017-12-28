В Новый год в Ижевске ограничат движение по центральным улицам

Опубликована: Сегодня 12:21

Фото: "Удмуртская правда".

Движение автотранспорта будет временно перекрыто в Ижевске в новогоднюю ночь по нескольким улицам. Распоряжение об этом опубликовано на сайте столицы Удмуртии.

С 19:00 31 декабря до 3:00 1 января будут перекрыты следующие дороги:

— улица Пушкинская на участке от улицы Советской до улицы Кирова;

— улица Наговицына от улицы Коммунаров до улицы Вадима Сивкова;

— улица Лихвинцева от улицы Коммунаров до улицы Пушкинской;

— улица Бородина от улицы Свободы до улицы Пушкинской.

На этих участках установят временные дорожные знаки «Въезд запрещён». Обеспечивать безопасность дорожного движения будет УГИБДД по УР.

Общественный транспорт будет курсировать по установленным маршрутам без ограничений. 



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