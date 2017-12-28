Полиция отчиталася о 87 тоннах изъятого контрафактного алкоголя

Опубликована: Сегодня 10:32

87 тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли из оборота в этом году в Удмуртии. Возбуждено более 800 административных и 36 уголовных дел после проверок предприятий торговли и общепита.

В республиканском МВД отмечают, что опасный для здоровья суррогат, можно приобрести не только в сомнительных торговых точках, но и в розничных магазинах. Особенно высоким считают риск приобрести контрафактный алкоголь через интернет. 



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