Житель Удмуртии по телефону заминировал елки Санкт-Петербурга

Опубликована: Сегодня 14:20





Вчера, 27 декабря житель Удмуртии сообщил в полицию о том, что его знакомый якобы заложил взрывные устройства под ёлками на площадях Санкт-Петербурга.



Удмуртские полицейские передали информацию коллегам из Петербурга, которым пришлось искать бомбу. Их искали на площадях Восстания, Пролетарской Диктатуры, Александра Невского, Владимирской, Казанской, Исаакиевской, Сенной и других. Интернет-газета «Фонтанка» сообщила, что ничего не найдено.



Напомним, накануне в Санкт-Петербурге прогремел взрыв самодельного устройства в одном из магазинов, пострадали 13 человек.