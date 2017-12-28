Житель Удмуртии по телефону заминировал елки Санкт-Петербурга

Опубликована: Сегодня 14:20

Вчера, 27 декабря житель Удмуртии сообщил в полицию о том, что его знакомый якобы заложил взрывные устройства под ёлками на площадях Санкт-Петербурга.

Удмуртские полицейские передали информацию коллегам из Петербурга, которым пришлось искать бомбу. Их искали на площадях Восстания, Пролетарской Диктатуры, Александра Невского, Владимирской, Казанской, Исаакиевской, Сенной и других. Интернет-газета «Фонтанка» сообщила, что ничего не найдено.

Напомним, накануне в Санкт-Петербурге прогремел взрыв самодельного устройства в одном из магазинов, пострадали 13 человек.



Загрузка...
Теги
Ижевск Сарапул медицина ГИБДД оружие США рейтинг армия штраф видео физкультура розыск хоккей полиция погода спортсмен Украина выставка СКП пенсия молодежь Москва убийство выборы фестиваль свадьба финансы ГЖД инвалид праздник банк преступление телевидение бюджет пристав звезда МЧС ИжГТУ Дмитрий Медведев вода Ижавто семья Александр Волков суд терроризм Завьялово туризм МВД строительство конкурс самолет школа депутат бизнес Госсовет УР кино музыка безопасность Новый год/Рождество наркотики лес зоопарк Владимир Путин правительство Голливуд здоровье религия Можга футбол Малая Пурга алкоголь ЖКХ траур ремонт животные ДТП Удмуртия образование промышленность Воткинск Игра творчество СМИ Балезино Глазов мода занятость технологии прокуратура дети природа ветеран Интернет долг Россия Ува дороги транспорт торговля пожар
Все теги
Яндекс.Погода