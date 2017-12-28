Поликлиники в Удмуртии будут работать по праздничному графику

Опубликована: Сегодня 13:11





Амбулаторно–поликлинические службы Ижевска, в том числе стоматологического профиля, работают 30 декабря этого года и 2, 6 и 8 января следующего года по режиму субботнего дня, сообщает пресс-служба администрации города.

4 января 2018 года также работают амбулаторно-поликлинические службы, в том числе неотложная медицинская помощь, узкие специалисты, осуществляются вызовы на дому.

Помощь детям окажут в поликлиниках во все дни новогодних праздников с 30 декабря этого года по 8 января 2018 года. Врач приедет на дом к детям 30 декабря, 2, 4, 6 и 8 января 2018 года.

Молочные кухни будут работать 30 декабря 2017 года, 4, 5, 6 января 2018 года.

Экстренная стационарная помощь и дежурные больницы будут осуществлять прием пациентов ежедневно.