На отлов животных в Ижевске в 2018 году потратят выделили 2 млн 166 тыс. рублей

Опубликована: Сегодня 14:57





Это на 400 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году.«Но это не значит, что это окончательная цифра. То есть мы по ней работаем, мы будем отлавливать животных по всем заявкам и в том же режиме, в котором были. И если средства будут заканчиваться мы решим вопрос с субъектом или с главным управлением ветеринарии. Такого, чтобы не выполнять заявки и не отлавливать животных – точно не будет», - отметил глава.