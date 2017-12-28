На отлов животных в Ижевске в 2018 году потратят выделили 2 млн 166 тыс. рублей

Опубликована: Сегодня 14:57

На отлов бродячих животных в Ижевске в 2018 году выделили 2 млн 166 тыс. рублей, рассказал в прямом эфире информагентства «Сусанин» глава города Юрий Тюрин.

Это на 400 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году. 

«Но это не значит, что это окончательная цифра. То есть мы по ней работаем, мы будем отлавливать животных по всем заявкам и в том же режиме, в котором были. И если средства будут заканчиваться мы решим вопрос с субъектом или с главным управлением ветеринарии. Такого, чтобы не выполнять заявки и не отлавливать животных – точно не будет», - отметил глава. 



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