Глава Удмуртии занял 11 место среди блогеров-губернаторов в 2017 году

Опубликована: 28 Декабря 2017 г. 16:40





В рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ. Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов России стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Сергей Аксенов (Крым).