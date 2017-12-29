Глава Удмуртии занял 11 место среди блогеров-губернаторов в 2017 году

Опубликована: 28 Декабря 2017 г. 16:40

Глава Удмуртии Александр Бречалов вошел в топ самых цитируемых губернаторов-блогеров России. Согласно рейтинга компании «Медиалогия», руководитель Удмуртской республики по итогам 2017 года занял 11 место.

В рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ. Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов России стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Сергей Аксенов (Крым).


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