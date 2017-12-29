На Татар-базаре собирают подписи против застройки

Опубликована: 28 Декабря 2017 г. 17:33

apashenko.livejournal.com

На Татар-базаре в Ижевске решили обратились к властям с просьбой внести свои поправки в правила землепользования и застройки, касающиеся запрета застройки в их частном секторе, а также просили включить несколько жителей района в комиссию по землепользованию и застройке.

На собрание были приглашены советник главы Удмуртии Алексей Серебренников, главный архитектор Ижевска Владимир Некрасов, глава администрации Ленинского района Александр Ожмегов. 

Как оказалось, недавние слушания, которые были проведены 13 декабря администрацией Ижевска и были посвящены изменением в правила землепользования и застройки, многим не понравились. Поэтому в доме народного творчества «Спартак» жители района собрали свои слушания, куда пришли около тысячи граждан. 

Организаторы продолжают собирать подписи в защиту малоэтажной застройки Татар-базара.
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