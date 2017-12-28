В ближайшие сутки в Ижевске ожидают снегопады и гололедицу

Опубликована: Сегодня 16:12

Автомобилистов Удмуртии предупредили об ухудшении погоды.

1 отдел ГИБДД МВД по республике сообщает, что ожидаются снегопады и гололедица. Водителям рекомендуют учитывать сцепные качества дорожного покрытия при выполнении маневров, сообщает СУСАНИН.

Стоит избегать маневрирования на высоких скоростях и резкого торможения. При перестроении необходимо помнить, что движущиеся сзади вас водители на скользком покрытии не всегда могут отреагировать на ваши действия своевременно.
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