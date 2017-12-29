Дороги Удмуртии удивили Главу Удмуртии

Опубликована: 28 Декабря 2017 г. 10:59

Как сообщает ИА "Удмуртия", глава Удмуртии Александр Бречалов, в прямом эфире радио "Моя Удмуртия" сообщил, что  в кезском районе больше не будут тратить по 100 миллионов на дороги.

Напомним, что дорожники потратили 100 млн рублей в Кезском районе на строительство дороги, которая ведёт в деревню, где 11 дворов, при этом дорога была в нормальном состоянии».

Бречалов: «У нас тратились огромные средства на дороги, не всегда, мягко говоря, эффективно. Не удивлюсь, что так и было, подобных ситуаций было много, но с 2018 года такого не будет».



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