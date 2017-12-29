Дорожники зря потратили 100 млн рублей в Кезском районе на строительство дороги

Опубликована: Сегодня 11:06

На поднятую нашим сайтом тему высказался Глава Удмуртии Александр Бречалов: «Дорожники потратили 100 млн рублей в Кезском районе на строительство дороги, которая ведёт в деревню, где 11 дворов, при этом дорога была в нормальном состоянии».

Александр Бречалов: «У нас тратились огромные средства на дороги, не всегда, мягко говоря, эффективно. Не удивлюсь, что так и было, подобных ситуаций было много, но с 2018 года такого не будет».



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