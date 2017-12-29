В американские ракетные двигатели срут животные

Опубликована: Сегодня 09:05

Проверки ракет  SpaceX, ULA и AR выявили несоблюдение контроля качества на производстве, что повышает риск неудачных запусков ракет.

Служба генерального инспектора Министерства обороны США обнаружила многочисленные нарушения в работе американских аэрокосмических компаний SpaceX, United Launch Alliance (ULA) и Aerojet Rocketdyne (AR).

На производственных объектах компаний было обнаружено 181 несоответствие стандарту аэрокосмической промышленности AS9100.

В ангарах SpaceX ракетные двигатели Merlin оказались неправильно защищены, кроме того в зонах, где не должны находиться посторонние предметы, инспекторы нашли банки с газировкой и личные вещи сотрудников. В подобной зоне компании AR нашли мусор и фекалии животных, а также обнаружили "плохо закрепленные болты" в ряде конструкций. На объектах ULA были выявлены несоответствия, связанные с защитой при производстве элементов, чувствительных к статическому электричеству, что грозит преждевременным отказом электроники космических аппаратов.

Подобные нарушения повышают риск неудачных запусков, могут привести к удорожанию проектов и срыву сроков космической программы. Ранее сообщалось, что двигатель нового поколения Merlin для ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний.



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