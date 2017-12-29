Школы Удмуртии борются за IT-первенство

Опубликована: Сегодня 12:58





Окончательные итоги «IT-марафона. Госуслуги – проще, чем кажется» подвели в Удмуртии. Напомним, в понедельник стало известно, что среди победителей значится пятнадцатая школа Глазова, пишет Глазовпортал.net.

Помимо нее победу в своей номинации (от 108 до 135 учеников) праздновала и Кожильская школа Глазовского района.

Кроме того, в числе призеров 28 детский сад и 7 школа Глазова, а также Куреговская школа Глазовского района.



