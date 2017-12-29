У хоккейного клуба Ижсталь появился новый президент

Опубликована: Сегодня 14:48

Новым президентом ижевского хоккейного клуба «Ижсталь» назначен член Совета Федерации России Юрий Фёдоров. Об этом сегодня, 29 декабря, в прямом эфире радио «Моя Удмуртия» заявил глава региона Александр Бречалов.

Гендиректор компании «Белкамнефть» и депутат Госсовета Удмуртии Юрий Фёдоров сменил Валерия Моисеева, долгое время руководившего заводом «Ижсталь».

В социальных новый президент написал: «До конца января мы представим новую концепцию развития клуба. Это наша легенда, это гордость нашей республики. И, конечно, то легендарное советское прошлое «Ижстали», мы его продолжим. Я в этом нисколько не сомневаюсь. «Ижсталь», вперед!»

В начале декабря глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что республика окажет финансовую помощь хоккейному клубу, который из-за задержки зарплаты покинула целая группа ведущих игроков. При этом он подверг критике руководство команды за неэффективную работу в области привлечения внебюджетных источников финансирования. После этого заявление об уходе написал исполнительный директор клуба.




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