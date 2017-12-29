Четыре человека получили травмы в ДТП в Якшур-Бодьинском районе

Опубликована: Сегодня 14:59

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Четыре человека пострадали в лобовом столкновении в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Произошло ДТП 28 декабря в 11.20 на 197 километре автомобильной дороги «подъезд к городу Пермь от автомобильной дороги М7 Волга».

Водитель автомобиля «Hyundai», мужчина, 1989 года рождения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ» под управлением женщины, 1979 года рождения.

В результате ДТП водители обоих автомобилей, пассажир автомобиля «ВАЗ» – женщина, 1981 года рождения и пассажир автомобиля «Hyundai» - девушка, 1993 года рождения, получили травмы и были госпитализированы.



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