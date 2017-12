Ученые нашли способ борьбы с никотиновой зависимостью

Опубликована: Сегодня 16:35



Как сообщают "m24" , в ходе экспериментов с мышами ученые выяснили, что никотин оказывает воздействие на мозговые рецепторы, которые вырабатывают гормоны радости, включая дофамин. Также удалось обнаружить клетки, отвечающие на эту стимуляцию. Их назвали Amigo1.Во время эксперимента мышей в течение шести недель поили водой с никотином, а затем дали выбор: остаться в комнате с никотиновой водой или же вернуться к обычной воде. По словам ученых, большинство мышей отдали предпочтение первому варианту. Лишь после того, как грызунам приглушили Amigo1, тяга к никотину пропала.Как предположили нейробиологи, человеческий мозг реагирует на никотин аналогичным образом. Результаты исследований опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.