На Чепецком механическом заводе в Глазове создали производство оксида гафния

Опубликована: Сегодня 15:54





На ЧМЗ создали уникальное производство оксида гафния. Создан полный технологический цикл производства оксида гафния: от вскрытия циркониевой руды с последующей очисткой от циркония и примесей до готового продукта.

Оксид гафния применяют для получения бескислородных соединений (карбидов, боридов, нитридов), которые задействованы в производстве твёрдых, износоустойчивых покрытий для теплонагруженных узлов и деталей авиационно-космической техники, инструмента для высокоскоростной обработки и высокотемпературных композиционных материалов. Кроме того, эти вещества используют для производства специальных марок стекла для оптико-волоконных изделий, а также в качестве плёнкообразующего материала в оптическом производстве.

По уникальной технологии в 2017 году изготовлено и реализовано порошка очищенного оксида гафния на сумму более 1 млн рублей.