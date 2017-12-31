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"Эктоника" позвала на село "поднять бабла" на капусте, картофеле и огурцах
Опубликована: Сегодня 11:39 На новый 2018 год, проект "Эктоника" решил на новый год создать новый, можно даже сказать, остро-социальный хит. По мнению авторов, это скорее видео-инструкция и ответ на волнующий всех вопрос: как срубить кучу бабла?
По мнению авторов шикарный отдых на личной яхте, личный автопарк эксклюзивных суперкаров, вилла на берегу моря и иные несметные богатства – это все может принести сельское хозяйство.
Владислав Горжак сообщил в разговоре с корреспондентом "Аргументов в Ижевске": "Сама идея изображена в клипе. Мы призвали всех в деревню честно зарабатывать деньги, а не ждать чуда играя в интрнет-казино. Идея производства и реализация Проект "Эктоника". Сами сыграли, сами смонтировали. Оператор- Илья Дерендяев."
Клип снимался на базе отдыха в Малопургинском районе в деревне Кулаево. Как сообщили авторы видео, во время съёмочного процесса ни одно животное не пострадало.