"Эктоника" позвала на село "поднять бабла" на капусте, картофеле и огурцах

Опубликована: Сегодня 11:39





По мнению авторов шикарный отдых на личной яхте, личный автопарк эксклюзивных суперкаров, вилла на берегу моря и иные несметные богатства – это все может принести сельское хозяйство.Владислав Горжак сообщил в разговоре с корреспондентом "Аргументов в Ижевске": "Сама идея изображена в клипе. Мы призвали всех в деревню честно зарабатывать деньги, а не ждать чуда играя в интрнет-казино. Идея производства и реализация Проект "Эктоника". Сами сыграли, сами смонтировали. Оператор- Илья Дерендяев."Клип снимался на базе отдыха в Малопургинском районе в деревне Кулаево. Как сообщили авторы видео, во время съёмочного процесса ни одно животное не пострадало.