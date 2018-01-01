Как не отравиться во время праздничного застолья жителям Удмуртии рассказали в Роспотребнадзоре

Опубликована: 31 Декабря 2017 г. 14:16

фото: v-kurse.ru
Как избежать пищевых отравлений рассказали в преддверии Нового года специалисты Роспотребнадзора. Как пишут Известия УР, простые правила помогут жителям Удмуртии избежать проблем со здоровьем после праздничного застолья. 

Так, все продукты необходимо приобретать в местах организованной торговли, обращая внимание на этикетку. На ней обязательно должно быть написано наименование продукта, состав, условия хранения, срок годности, дата и место изготовления. При покупке также необходимо уделить внимание на целостность упаковки и соблюдение в магазине условий хранения продукта.

Скоропортящиеся блюда, такие как салаты, холодец, заливное и так далее, нужно готовить в день их употребления. Нельзя оставлять их при комнатной температуре длительное время. В холодильнике они также хранятся не долго – не более 1-2 дней.

Специалисты также напоминают, что употребление пищи в ночное время – это большой стресс для организма. Поэтому основной прием пищи рекомендуется перенести на 20.00-21.00, а в полночь ограничиться овощными и фруктовыми закусками, лёгкими салатами.

И, наконец, спиртные напитки для праздничного стола необходимо также приобретать только в магазинах, имеющих специальную лицензию. Алкогольные напитки, как правило, калорийны, поэтому запивать их лучше не сладким соком или компотом, а обычной негазированной водой, так как газированная усиливает скорость всасывания алкоголя в кровь.


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