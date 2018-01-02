Реалити-шоу с новорожденными щенками Хаски снова запустили их заводчики в Ижевске

Опубликована: 1 Января 2018 г. 13:25





В Ижевске уже в третий раз запустили прямую трансляцию из жизни щенков хаски, которые родились немногим более недели тому назад.

Новый сезон шоу «Хасята онлайн» назвали по окраске щенков – «Цветы ванили».



Три девочки и три мальчика родились 23 декабря 2017 года. Пока малыши в основном спят и кушают, однако через некоторое время щенки начнут играть с игрушками и между собой.

Традиционно породистые щенки получили уникальные и оригинальные клички, а чтобы различить их между собой, каждому повязана ленточка собственного цвета:

1. Винсент - Vincent on the dandelion field - Винсент на одуванчиковом поле (Белая лента)

2. Вест - Vestern Mountain Edelweiss - Вестерн горный Эдельвейс (Голубая лента)

3. Вил - Vilford flower of the river valley- Вилфорд цветок речной долины (Черная лента)

4. Вивьен - Vivienne tenderness of the petals - Вивьен нежность лепестков (Розовая лента)

5. Велари - Velari fire blossom - Велари огненное цветение (Зеленая лента)

6. Вики - Victoria from the Alpine meadows - Виктория с альпийских лугов (Бордовая лента)

