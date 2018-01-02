Реалити-шоу с новорожденными щенками Хаски снова запустили их заводчики в Ижевске

Опубликована: 1 Января 2018 г. 13:25

В Ижевске уже в третий раз запустили прямую трансляцию из жизни щенков хаски, которые родились немногим более недели тому назад. 

Новый сезон шоу «Хасята онлайн» назвали по окраске щенков – «Цветы ванили».

Три девочки и три мальчика родились 23 декабря 2017 года. Пока малыши в основном спят и кушают, однако через некоторое время щенки начнут играть с игрушками и между собой. 

Традиционно породистые щенки получили уникальные и оригинальные клички, а чтобы различить их между собой, каждому повязана ленточка собственного цвета:

1. Винсент - Vincent on the dandelion field - Винсент на одуванчиковом поле (Белая лента) 

2. Вест - Vestern Mountain Edelweiss - Вестерн горный Эдельвейс (Голубая лента) 

3. Вил - Vilford flower of the river valley- Вилфорд цветок речной долины (Черная лента) 

4. Вивьен - Vivienne tenderness of the petals - Вивьен нежность лепестков (Розовая лента) 

5. Велари - Velari fire blossom - Велари огненное цветение (Зеленая лента) 

6. Вики - Victoria from the Alpine meadows - Виктория с альпийских лугов (Бордовая лента)
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