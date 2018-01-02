35 новых автомобилей "Скорой медицинской помощи" поставлены в Удмуртию

Опубликована: 1 Января 2018 г. 13:48

Больницы Удмуртии получили свой новогодний подарок. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, регион получил 35 автомобилей скорой помощи. Это одна из самых крупных поставок среди российских регионов, сообщает СУСАНИН.

Больше - 41 автомобиль - передали только Краснодарскому краю. «Скорые» получили больницы Ижевска, Воткинска, Глазова, Сарапула, Можги, Шарканского, Якшур-Бодьинского, Игринского, Вавожского, Балезинского, Увинского, Малопургинского и Алнашского районов. По три автомобиля получили Глазовская межрайонная больница, Сарапульская городская больница, Можгинская районная больница. Станция скорой медицинской помощи города Ижевска получила девять новых специализированных автомобилей.

Треть машин поставлены по спецзаказу федерального правительства. За два года Удмуртии удалось получить 162 новых автомобиля скорой медицинской помощи и на 70% обновить республиканский парк

Автомобили на базе "Газели Next" имеют улучшенные ходовые качества, новую подвеску, усиленный ресурс двигателя, защиту от коррозии и новую комплектацию. В работе с ними применят систему навигации ГЛОНАСС. Эти автомобили поставлены в регион впервые.
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