30-летний пассажир скончался на месте ДТП в Удмуртии

Опубликована: 2 Января 2018 г. 19:45





ДТП произошло в понедельник, 1 января, около 12:30 на 1-м км автодороги деревня Ожги – деревня Новые Какси Вавожского района. Водитель «Тойоты Королла», 33-летний житель поселка Ува, в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и опрокинулся.30-летний пассажир скончался на месте, второй пассажир – 25-летний молодой человек и водитель получили травмы и были госпитализированы.По факту аварии возбуждено уголовное дело