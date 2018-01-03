30-летний пассажир скончался на месте ДТП в Удмуртии

Опубликована: 2 Января 2018 г. 19:45

В Удмуртии после опрокидывания автомобиля, водитель которого был пьян, погиб один пассажир, сообщает СУСАНИН со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

ДТП произошло в понедельник, 1 января, около 12:30 на 1-м км автодороги деревня Ожги – деревня Новые Какси Вавожского района. Водитель «Тойоты Королла», 33-летний житель поселка Ува, в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

30-летний пассажир скончался на месте, второй пассажир – 25-летний молодой человек и водитель получили травмы и были госпитализированы. 

По факту аварии возбуждено уголовное дело
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